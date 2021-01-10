Сильные морозы заходят в Украину — погода на 11 января, фото — Pixabay

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Ракурс

Погода в Украине 11 января ожидается прохладная и преимущественно солнечная, без осадков.

Днем столбики термометров покажут от -1° до +3 °, а ночью температура упадет до 3 градусов мороза на западе и до 6−7 градусов на севере и востоке. Ветер обещают западный 3−8 м/с, сообщает Гидрометцентр Украины.

Синоптик Наталья Диденко рассказала на своей странице в Фейсбук, что на следующей неделе в Украину придет холодная воздушная масса арктического происхождения, которая «заползет постепенно, снижая температуру воздуха до небольших, затем до умеренных морозов».

Пик похолодания ожидается с 14 по 19 января, в ночные часы вероятно до 14−20 градусов мороза.

В понедельник-вторник, 11−12 января, погоду Украины будет определять антициклоническое поле, поэтому сильных морозов или снегопадов не ожидается.

Погода в Киеве 11 января будет облачной, без осадков. Ночью воздух будет прохладным и достигнет -4°, днем ​​ожидается 2 градуса мороза.

Погода в Харькове и Днепре в понедельник ожидается морозная. Температура воздуха ночью составит от -4° до -6°, а днем ​​столбики термометра поднимутся до 2−3 градусов мороза.

Погодные условия в Одессе будут неблагоприятными, ожидается дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью составит -2° мороза, а днем ​​воздух прогреется до +3° выше нуля.

Погода во Львове 11 января прогнозируется прохладная. Ночью температура опустится до -5°, а днем ​​будет 0−2° выше нуля.

Погода в Карпатах в первый день новой недели прогнозируется без осадков, ночью возможны заморозки. Столбики термометров в темное время суток покажут от -2° до -4° мороза, а днем ​​температура поднимется до +2° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 11 января прогнозируется спокойной. Магнитные бури не прогнозируются, незначительные возмущения ожидаются утром в понедельник.