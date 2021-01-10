Сильні морози заходять в Україну — погода на 11 січня, фото — Pixabay

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Ракурс

Погода в Україні 11 січня очікується прохолодна та переважно сонячна, без опадів.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від −1° до +3°, а вночі температура впаде до 3 градусів морозу на заході та до 6−7 градусів на півночі та сході. Вітер обіцяють північно-західний 3−8 м/с, повідомляє Гідрометцентр України.

Синоптик Наталія Діденко розповіла на своїй сторінці у Фейсбук, що наступного тижня в Україну прийде холодна повітряна маса арктичного походження, яка «заповзатиме поступово, знижуючи температуру повітря до невеликих, а потім до помірних морозів, а потім і до сильних».

Пік похолодання очікується з 14 по 19 січня, у нічні години ймовірно до 14−20 градусів морозу.

У понеділок-вівторок, 11−12 січня, погоду України визначатиме антициклонічне поле, тому сильних морозів чи снігопадів не очікується.

Погода в Києві 11 січня буде хмарною, без опадів. Вночі повітря буде прохолоднішим та сягне −4°, вдень очікується 2 градуси морозу.

Погода в Харкові та Дніпрі у понеділок очікується морозна. Температура повітря вночі складе від −4° до −6°, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 2−3 градусів морозу.

Погодні умови в Одесі будуть несприятливими, очікується дощ та мокрий сніг. Температура повітря вночі сягне −2°морозу, а вдень повітря прогріється до +3° вище нуля.

Погода у Львові 11 січня прогнозується прохолодна. Вночі температура опуститься до −5°, а вдень буде 0−2° вище нуля.

Погода в Карпатах у перший день нового тижня прогнозується без опадів, вночі можливі заморозки. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від −2° до −4° морозу, а вдень температура підніметься до +2° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 11 січня прогнозується спокійна. Магнітні бурі не прогнозуються, незначні збурення очікуються уранці понеділка.