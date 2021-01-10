Гроші не ходять за пацієнтом — Зеленський розкритикував медреформу Супрун

https://racurs.ua/ua/n148832-groshi-ne-hodyat-za-paciientom-zelenskyy-rozkrytykuvav-medreformu-suprun.html

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Медичну реформу, яку в Україні проводили з 2017 року, вкотре розкритикував президент України Володимир Зеленський.

Офіс президента 10 січня оприлюднив заяву глави держави. За його словами, медична реформа, розпочата за керівництва Міністерством охорони здоров’я Уляною Супрун, не була реалізована.

Медична реформа, розпочата попередньою владою, не відбулася. А принцип «гроші ходять за пацієнтом» не запроваджено. Зараз реформу потрібно переосмислити і наповнити правильною організаційною конкретикою, — заявив Зеленський.

Раніше президент заявляв, що коронавірус «показав, що це за медична реформа» і вважав, що «лікарні не готові».

Заробітна плата, умови наших лікарів, у яких вони працюють, де немає ремонту вже багато років, і заробітна плата лікарів дуже низька. Інфраструктури медичної немає , — вважав Зеленський.

Раніше президент відповів на петицію «Повернути Уляну Супрун на посаду міністра охорони здоров’я України». Він повідомив, що медреформа з 1 квітня 2020 року відповідно до закону від 19.10.2017 року № 2168 «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» продовжилася, зокрема, стартувала програма медичних гарантій для всіх видів медичної допомоги.

Петицію, що була опублікована 23 березня, підписали 27 тис. 413 осіб із необхідних для розгляду 25 тис.

Крім того, Офіс президента сьогодні опублікував ще дві заяви — щодо інвестицій в Україні та земельної реформи.

Нагадаємо, що 6 січня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до КСУ з проханням визнати неконституційною медичну реформу.