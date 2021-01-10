Деньги не ходят за пациентом — Зеленский раскритиковал медреформу Супрун

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Медицинскую реформу, которую в Украине проводили с 2017 года, в очередной раз раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский.

Офис президента 10 января обнародовал заявление главы государства. По его словам, медицинская реформа, начатая при руководстве Министерством здравоохранения Ульяной Супрун, не была реализована.

Медицинская реформа, начатая предыдущей властью, не состоялась. А принцип «деньги ходят за пациентом» не введен. Сейчас реформу нужно переосмыслить и наполнить правильной организационной конкретикой, — заявил Зеленский.

Ранее президент заявлял, что коронавирус «показал, что это за медицинская реформа» и считал, что «больницы не готовы».

Заработная плата, условия наших врачей, в которых они работают, где нет ремонта уже много лет, и заработная плата врачей очень низкая. Инфраструктуры медицинской нет, — заявлял Зеленский.

Ранее президент ответил на петицию «Вернуть Ульяну Супрун на должность министра здравоохранения Украины». Он сообщил, что медреформа с 1 апреля 2020 года в соответствии с законом от 19.10.2017 года № 2168 «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения» продолжилась, в частности, стартовала программа медицинских гарантий для всех видов медицинской помощи.

Петицию, опубликованную 23 марта 2020 года, подписали 27 тыс. 413 человек из необходимых для рассмотрения 25 тыс.

Кроме того, Офис президента сегодня опубликовал еще два заявления — по поводу инвестиций в Украину и земельной реформы.

Напомним, что 6 января уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в КСУ с просьбой признать неконституционным медицинскую реформу.