Медицинскую реформу Супрун обжаловала в КСУ омбудсмен Денисова

https://racurs.ua/n148703-medicinskuu-reformu-suprun-objalovala-v-ksu-ombudsmen-denisova.html

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Медицинскую реформу обжаловала украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Она обратилась в Конституционный суд Украины с просьбой признать неконституционными отдельные положения реформы, которая началась в Украине в 2017 году.

Денисова на своей странице в Фейсбук сообщила 6 января, что направила представление в КСУ. В документе омбудсмен оправдывает свои требования сложностями, которые реформа якобы вызвала для противодействия эпидемии COVID-19 в Украине.

По ее словам, большинство государственных органов и служб «оказались не готовы ни организационно, ни юридически и даже психологически к началу пандемии, в частности, из-за медицинской реформы».

Возникла ситуация, при которой начатая медицинская реформа с последующим установлением на законодательном и подзаконном уровнях в некоторых случаях несоизмеримых цели средств достижения — противоэпидемических мероприятий, привели к нарушениям и ограничению конституционных прав и свобод человека и гражданина, — написала Денисова в представлении в КСУ.

Омбудсмен жалуется на нарушение ст. 49 Конституции Украины, в которой закреплено принципы о праве граждан на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование. Денисова ожидает открытия в КСУ производства.

Реформа системы здравоохранения в Украине с 2016 года — мероприятия Министерства здравоохранения в 2016—2018 годах под руководством Ульяны Супрун. В рамках реформы создана Национальная служба здоровья, которая выполняет функции единого национального заказчика медицинских услуг и лекарственных средств по программе медицинских гарантий.

Средства, которые она распределяет от имени государства на оплату услуг пациентов, хранятся на казначейских счетах. Служба не является собственником учреждений здравоохранения и не осуществляет управление ими.