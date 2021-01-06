Европа одобрила американскую вакцину для прививки от COVID-19

https://racurs.ua/n148702-evropa-odobrila-amerikanskuu-vakcinu-dlya-privivki-ot-covid-19.html

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Еще одну вакцину от коронавируса одобрили в Европе. Европейское агентство по оценке лекарственных препаратов (EMA) рекомендовало разрешить использование вакцины компании Moderna для профилактики коронавирусной болезни COVID-19 у людей в возрасте от 18 лет.

Продукт американской компании стал второй вакциной против COVID-19, которую EMA одобрило в Евросоюзе.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен считает, что решение поможет насытить рынок большим количеством вакцин от COVID-19.

Вакцина Moderna стала второй в мире, которая после завершения трех этапов клинических исследований показала высокую эффективность. Ее преимуществом над препаратами от Pfizer и BioNTech является удобство в использовании. Вакцина не требует сверхнизких температурах (минус 70 градусов по Цельсию) и не портится в обычных холодильниках.

Как и продукт Pfizer, вакцина от Moderna требует проведения второй прививки через 28 дней после первой.

Компания Moderna базируется в штате Массачусетс. Большая часть доз будет производиться именно в США.

Напомним, что глава Минздрава Максим Степанов обвинил главу «Медзакупок» Арсена Жумадилова в подрыве репутации Украины в процессе переговоров по поводу поставок вакцины.

Сегодня 13 членов ЕС призвали Европу ускорить предоставление Украине вакцины от коронавируса.