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Европа одобрила американскую вакцину для прививки от COVID-19
Европа одобрила американскую вакцину для прививки от COVID-19https://racurs.ua/n148702-evropa-odobrila-amerikanskuu-vakcinu-dlya-privivki-ot-covid-19.htmlРакурс
Еще одну вакцину от коронавируса одобрили в Европе. Европейское агентство по оценке лекарственных препаратов (EMA) рекомендовало разрешить использование вакцины компании Moderna для профилактики коронавирусной болезни COVID-19 у людей в возрасте от 18 лет.
Продукт американской компании стал второй вакциной против COVID-19, которую EMA одобрило в Евросоюзе.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен считает, что решение поможет насытить рынок большим количеством вакцин от COVID-19.
Вакцина Moderna стала второй в мире, которая после завершения трех этапов клинических исследований показала высокую эффективность. Ее преимуществом над препаратами от Pfizer и BioNTech является удобство в использовании. Вакцина не требует сверхнизких температурах (минус 70 градусов по Цельсию) и не портится в обычных холодильниках.
Как и продукт Pfizer, вакцина от Moderna требует проведения второй прививки через 28 дней после первой.
Компания Moderna базируется в штате Массачусетс. Большая часть доз будет производиться именно в США.
Напомним, что глава Минздрава Максим Степанов обвинил главу «Медзакупок» Арсена Жумадилова в подрыве репутации Украины в процессе переговоров по поводу поставок вакцины.
Сегодня 13 членов ЕС призвали Европу ускорить предоставление Украине вакцины от коронавируса.
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