Європа схвалила американську вакцину для щеплення від COVID-19

https://racurs.ua/ua/n148702-ievropa-shvalyla-amerykansku-vakcynu-dlya-scheplennya-vid-covid-19.html

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Ще одну вакцину від коронавірусу схвалили в Європі. Європейське агентство з оцінювання лікарських препаратів (EMA) рекомендувало дозволити використання вакцини компанії Moderna для профілактики коронавірусної хвороби COVID-19 у людей віком від 18 років.

Продукт американської компанії став другою вакциною проти COVID-19, яку EMA схвалило у Євросоюзі.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що рішення допоможе наситити ринок більшою кількістю вакцин від COVID-19.

Вакцина Moderna стала другою у світі, яка після завершення трьох етапів клінічних досліджень показала високу ефективність. Її перевагою над препаратами від Pfizer та BioNTech є зручність у використанні. Вакцина не потребує наднизьких температурах (мінус 70 градусів за Цельсієм) і не псується у звичайних холодильниках.

Як і продукт Pfizer, вакцина від Moderna вимагає проведення другого щеплення через 28 днів після першого.

Компанія Moderna базується в штаті Массачусетс. Більша частина доз вироблятиметься саме у США.

Нагадаємо, що глава МОЗ Максим Степанов звинуватив очільника «Медзакупівель» Арсена Жумаділова у підриві репутації України в процесі перемовин щодо поставок вакцини.

Сьогодні 13 членів ЄС закликали Європу прискорити надання Україні вакцини від коронавірусу.