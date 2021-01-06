В зону “Північного потоку 2” повернулося судно-трубоукладач Росії

https://racurs.ua/ua/n148701-v-zonu-pivnichnogo-potoku-2-povernulosya-sudno-truboukladach-rosiyi.html

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Судно «Академік Черський», яке будувалося в Китаї та Сінгапурі, в черговий раз прибуло в зону будівництва замороженого американськими санкціями проекту «Північний потік 2» (Nord Stream 2). Раніше Росія вже відправляла до Балтійського моря це трубоукладальне судно в надії добудувати газогін.

Цього разу судно вийшло з порту Мукран у Німеччині і рухалося до датського острова Борнхольм в район будівництва, покинутого більше року тому. Про це свідчать дані глобального сервісу позиціонування суден MarineTraffic.

На початку грудня 2020 року «Академік Черський» разом з суднами постачання «Умка» і «Балтійський дослідник» відійшов від точки добудови газопроводу і попрямував до Калінінграду.

Росія прагне реалізувати проект «Північний потік 2», який з'єднає її з Німеччиною по дну Балтійського моря в обхід країн Балтії та Польщі. Будівництво газопроводу було зупинено наприкінці 2019 року через схвалення Конгресом США санкцій проти власників суден-трубоукладачів. З тих пір «Газпром» шукає можливість самостійно завершити прокладку труб. Під прапором РФ ходять два спецсудна, здатних добудувати «Північний потік 2», — «Фортуна» і «Академік Черський».

Нагадаємо, влітку 2020 року стало відомо, що трубоукладач «Академік Черський», який єдиний в Росії володіє сучасною системою динамічного (без'якірного) позиціонування, перестав належати до групи «Газпрому». «Академік Черський» по проекту норвезької компанії був закладений у 2007 році на верфі в Китаї, а добудований у Сінгапурі. Первісна назва судна — Jascon-18. У 2015 році його придбали структури «Газпрому» за 1 млрд дол. і перейменували.