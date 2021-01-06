В зону «Северного потока 2» вернулось судно-трубоукладчик России

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Ракурс

Судно «Академик Черский», которое создали в Китае и Сингапуре, в очередной раз прибыло в зону строительства замороженного американскими санкциями проекта «Северный поток 2» (Nord Stream 2). Ранее Россия уже отправляла в Балтийское море это трубоукладочное судно в надежде достроить газопровод.

На этот раз судно вышло из порта Мукран в Германии и двигалось к датскому острову Борнхольм в район строительства, которое забросили свыше года назад. Об этом свидетельствуют данные глобального сервиса позиционирования судов MarineTraffic.

В начале декабря 2020 года «Академик Черский» вместе с судами снабжения «Умка» и «Балтийский исследователь» отошел от точки достройки газопровода и направился в Калининград.

Россия стремится реализовать проект «Северный поток 2», который соединит ее с Германией по дну Балтийского моря в обход стран Балтии и Польши. Строительство газопровода было остановлено в конце 2019 года из-за одобрения Конгрессом США санкций против владельцев судов-трубоукладчиков. С тех пор «Газпром» ищет возможность самостоятельно завершить прокладку труб. Под флагом РФ ходят два спецсудна, способных достроить «Северный поток 2» — «Фортуна» и «Академик Черский».

Напомним, летом 2020 года стало известно, что трубоукладчик «Академик Черский», единственный в России обладающий современной системой динамического (безякорьного) позиционирования, перестал принадлежать группе «Газпрома». «Академик Черский» по проекту норвежской компании был заложен в 2007 году на верфи в Китае, а достроен в Сингапуре. Первоначальное название судна — Jascon-18. В 2015 году его приобрели структуры «Газпрома» за 1 млрд долл. и переименовали.