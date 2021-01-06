Отстранение Тупицкого в принципе не рассматривается — судья КСУ, фото — РБК-Украина

https://racurs.ua/n148700-otstranenie-tupickogo-v-principe-ne-rassmatrivaetsya-sudya-ksu.html

Ракурс

Отстранение председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого в принципе не рассматривается.

Так уверяет судья КСУ Игорь Слиденко. Он рассказал, что на собрании судей этой учреждения 5 января не говорилось об отстранении Тупицкого, как об этом распорядился в своем указе президент Украины Владимир Зеленский.

Тупицкий, по словам Слиденко, ходит на работу, сообщает «5 канал». Судья не исключает, что глава КСУ «ходить на работу по пропускам».

Этот вопрос суда, оно политизирован, искусственно нагнетается состояние истерии. Вопрос об отстранении в принципе не рассматривается. Вообще такого института, как отстранение судьи КСУ, не существует, — заявил Слиденко.

Судья не детализировал обстоятельства проведения собрания, отметив, что это было закрытое мероприятие, на которое не пригласили даже технический персонал. Впрочем, количество участников было достаточным, чтобы провести собрание.

Слиденко не исключил, что в КСУ может поступить представление народных депутатов о признании указа президента неконституционным.

Заявление КСУ по результатам собрания Слиденко назвал «обтекаемым», «констатирующим состояние судебной системы».

Напомним, Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля, а также в предоставлении заведомо ложных показаний. 29 декабря Зеленский своим указом отстранил главу КСУ на два месяца.

В заявлении пресс-службы Конституционного суда заявили, что президент не имеет полномочий отстранить главу КСУ, а его указ назвали «юридически ничтожным».