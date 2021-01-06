Відсторонення Тупицького у принципі не розглядається — суддя КСУ, фото — РБК-Україна

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Відсторонення голови Конституційного суду України Олександра Тупицького в принципі не розглядається.

Так запевняє суддя КСУ Ігор Сліденко. Він розповів, що на зборах суддів цієї установи 5 січня не йшлося про відсторонення Тупицького, як про це розпорядився у своєму указі президент України Володимир Зеленський.

Тупицький, за словами Сліденка, ходить на роботу, повідомляє «5 канал». Суддя не виключає, що голова КСУ «ходитиме на роботу за пропусками».

Це питання суду, воно політизоване, і штучно нагнітається стан істерії. Питання про відсторонення у принципі не розглядається. Взагалі такого інституту, як відсторонення судді КСУ, немає, — заявив Сліденко.

Суддя не деталізував обставини проведення зборів, зазначивши, що це був закритий захід, на який не запросили навіть технічний персонал. Утім, кількість учасників була достатньою, аби провести збори.

Сліденко не виключив, що до КСУ може надійти подання народних депутатів про визнання указу президента неконституційним.

Заяву КСУ за результатами зборів Сліденко назвав «обтічною» — такою, яка «констатує стан судової системи».

Нагадаємо, Тупицького підозрюють у підкупі свідка, а також у наданні завідомо неправдивих свідчень. 29 грудня Зеленський своїм указом відсторонив голову КСУ на два місяці.

У заяві прес-служби Конституційного суду заявили, що президент не має повноважень відсторонити голову КСУ, а його указ назвали «юридично нікчемним».