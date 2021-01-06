Медичну реформу оскаржила в КСУ омбудсмен Денісова, фото — Громадське телебачення

https://racurs.ua/ua/n148703-medychnu-reformu-oskarjyla-v-ksu-ombudsmen-denisova.html

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Медичну реформу оскаржує український омбудсмен Людмила Денісова.

Вона звернулася до Конституційного суду України з проханням визнати неконституційними окремі положення реформи, яка розпочалася в Україні у 2017 році.

Денісова на своїй сторінці у Фейсбук повідомила 6 січня, що спрямувала подання до КСУ. У документі омбудсмен виправдовує свої вимоги складнощами, які реформа нібито спричинила протидії епідемії COVID-19 в Україні.

За її словами, більшість державних органів і служб «виявилися не готовими ні організаційно, ні юридично і навіть психологічно до початку пандемії, зокрема, через медичну реформу».

Виникла ситуація, за якої розпочата медична реформа із наступним встановленням на законодавчому та підзаконному рівнях у деяких випадках неспівмірних меті засобів досягнення — протиепідемічних заходів, призвели до порушень та обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, — написала Денісова у поданні в КСУ.

Омбудсмен скаржиться на порушення ст. 49 Конституції України, у якій закріплено принципи щодо права кожного на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Денісова очікує відкриття у КСУ провадження за своїм поданням.

Реформа системи охорони здоров’я в Україні з 2016 року — заходи Міністерства охорони здоров’я у 2016−2018 роках під керівництвом Уляни Супрун. У рамках реформи створено Національну службу здоров’я, яка виконує функції єдиного національного замовника медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій.

Кошти, які вона розподіляє від імені держави на оплату послуг пацієнтів, зберігаються на казначейських рахунках. Служба не є власником закладів охорони здоров’я та не здійснює управління ними.