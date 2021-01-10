Тупицкий дорого отдыхает от Зеленского в Эмиратах — СМИ (ФОТО)https://racurs.ua/n148831-tupickiy-dorogo-otdyhaet-ot-zelenskogo-v-emiratah-smi-foto.htmlРакурс
Рождественские каникулы глава Конституционного суда Александр Тупицкий проводит в Эмиратах. Он отдыхает на королевской вилле в Дубае.
Посуточная аренда такого помещения составляет более 300 тыс. грн., сообщает «Цензор.НЕТ».
Ранее экс-нардеп Сергей Лещенко сообщил, что Тупицкий с женой покинули Украину и вылетели в ОАЭ.
Вилла в Kempinski Palm Jumeirah имеет четыре спальни и собственный бассейн.
Напомним, что за несколько дней до Нового года президент Украины Владимир Зеленский на два месяца отстранил Тупицкого от исполнения обязанностей главы КСУ. Впоследствии суд провел собрание судей из-за отстранения Тупицкого, а пресс-служба КСУ назвала указ президента юридически ничтожным.
Судьи напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КСУ или прекращения его полномочий определен Конституцией.