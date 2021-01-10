Карантин не помешает работе катков в Киеве — объяснение властей

https://racurs.ua/n148830-karantin-ne-pomeshaet-rabote-katkov-v-kieve-obyasnenie-vlastey.html

Ракурс

Во время жесткого карантина в Киеве разрешили работу катков.

В столице прекратили работу во время локдауна с 8 до 24 января новогодние развлекательные центры — закрылись ярмарки и прекратились праздничные концерты.

В то же время в столице разрешили работу катков, но с соблюдением карантинных требований.

Пресс-служба Госпотребслужбы пояснила, организаторы катков и аттракционов на открытом воздухе должны обеспечить соблюдение дистанции между посетителями в 1,5 м и не допускать на игровые площадки более 20 человек.

За соблюдением противоэпидемических мероприятий в течение карантина должны следить представители Нацполиции, Госпотребслужбы и «Муниципальной охраны». Напомним, что один из катков в столице обустроили рядом с Офисом президента на улице Банковой.

Ранее «Ракурс» сообщал о толпах туристов, приехавших на горнолыжный курорт «Буковель» на Ивано-Франковщине.