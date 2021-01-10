Карантин не завадить роботі ковзанок у Києві — пояснення влади

https://racurs.ua/ua/n148830-karantyn-ne-zavadyt-roboti-kovzanok-u-kyievi-poyasnennya-vlady.html

Ракурс

Під час жорсткого карантину у Києві дозволили роботу ковзанок.

У столиці припинили роботу під час локдауну з 8 до 24 січня новорічні розважальні центри — закрилися ярмарки та припинилися святкові концерти.

Утім, у столиці дозволили роботу ковзанок, але з дотриманням карантинних вимог.

Прес-служба Держспоживслужби пояснила, організатори ковзанок та атракціонів на відкритому повітрі повинні забезпечити дотримання дистанції між відвідувачами у 1,5 м та не допускати на ігрові майданчики понад 20 осіб.

За дотриманням протиепідемічних заходів протягом карантину повинні стежити представники Нацполіції, Держпродспоживслужби та «Муніципальної охорони». Нагадаємо, що одну з ковзанок в столиці облаштували поруч із Офісом президента на вулиці Банковій.

Раніше «Ракурс» повідомляв про натовпи туристів, які приїхали до гірськолижного курорту «Буковель» на Івано-Франківщині.