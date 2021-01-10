Він був дуже поганим пацієнтом — син Лукашенка про COVID-19 в батька

https://racurs.ua/ua/n148829-vin-buv-duje-poganym-paciientom-syn-lukashenka-pro-covid-19-v-batka.html

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Син президента Білорусії Олександра Лукашенко Микола розповів, що його батько, який влітку переніс COVID-19, був «дуже поганим пацієнтом». Він відмовлявся від тих методів лікування, які йому пропонували лікарі.

Раніше Олександр Лукашенко розповів, що на коронавірус хворіли одночасно він сам, його син Микола і їхній лікар. За словами Лукашенка, його «сильно вдарило» наслідками, він погано почувався під час послання до народу 4 серпня 2020 року.

Микола Лукашенко у програмі пропагандистського каналу «Россия 1″ назвав батька «дуже поганим пацієнтом».

Він не робить те, що необхідно робити. Коли говориш, що необхідно це робити, приводиш факти, конкретні приклади, не з прекрасного далекого, а, можна сказати, з сусідньої палати — що буде, якщо не робити. Від цього тільки посилюється його відторгнення від методів лікування просто в геометричній прогресії, — розповів Микола Лукашенко.

Про те, що Лукашенко перехворів COVID-19, стало відомо в кінці липня. Глава держави заявив, що переніс інфекцію «на ногах». У грудні Лукашенко відмовився робити щеплення від коронавірусу. Свою відмову він пояснив тим, що «відноситься до категорії скептиків».

На початку липня Лукашенко заявив, що в країні коронавірус перемогли, він дотримується позиції, що Covid-19 — це «психоз», якому піддалося світове співтовариство і стверджував, що «в країні люди помирають від різних супутніх хвороб, а не від коронавірусу».

У Білорусі довгий час не запроваджувалися жорсткі карантинні обмеження.