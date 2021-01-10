У вибуху на газогоні «Лубнигаз» підозрює екс-нардепа Ляшка — Мосійчук відповів, фото — Магнолія ТБ

https://racurs.ua/ua/n148828-u-vybuhu-na-gazogoni-lubnygaz-pidozruie-eks-nardepa-lyashka-mosiychuk-vidpoviv.html

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У причетності до вибуху на газогоні АТ «Лубнигаз» просить СБУ перевірити колишнього нардепа Ігоря Мосійчука. Колишній член фракції Радикальної партій нібито причетний до інциденту на магістральному газогоні Уренгой-Помари-Ужгород, який стався 9 січня.

Метою Мосійчука, відповідно до заяви «Лубнигазу», є захоплення цього підприємства.

Газовики пояснили, що Мосійчук перший повідомив про «диверсію» і звинуватитив свого опонента підприємство «Лубнигаз», яке «Мосійчук намагється захопити не перший рік».

Нардеп нібито навіть випередив в інформуванні про вибух офіційні органи.

В «Лубнигазі» нагадали про «судимість Мосійчука за тероризм» — планування підриву у 2011 році пам’ятника Леніну в Борисполі.

Газовики і екс-нардеп не вперше сваряться у публічній площині. «Лубнигаз» вперше публічно заявило про спробу рейдерського захоплення з боку групи Мосійчука 3 липня 2017 року.

Тоді Мосійчуа та Олег Ляшко прибули до офісу «Лубнигазу» у супроводі приблизно 70 осіб спортивної зовнішності і нібито намагалися вдертися до адміністративного приміщення ПАТ.

Екс-нардеп вже прокоментував ці звинувачення в соцмережах.

Повністю й****ся! ПАТ «Лубнигаз» звинуватив мене в диверсії тобто підриві магістрального газопроводу вчора під моїми рідними Лубнами. Причина дуже проста! Вчора в поле під Лубнами дійсно мала місце диверсія. Під кришуванням ПАТ «Лубнигаз» проходила несанкціонована врізка в магістраль з метою крадіжки газу і газоконденсату і подальший продаж на незаконних заправках в Лубнах які створив і кришує директор ТД «Лубнигаз», громадянин РФ Максим Дунін, — написав Мосійчук.



За його словами, версію про несанкціоновану врізку розглядає й «Укртрансгаз». Пожежу на газогоні загасили 10 січня.