Во взрыве на газопроводе «Лубныгаз» подозревает экс-нардепа партии Ляшко — Мосийчук ответил

https://racurs.ua/n148828-vo-vzryve-na-gazoprovode-lubnygaz-podozrevaet-eks-nardepa-partii-lyashko-mosiychuk-otvetil.html

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В причастности к взрыву на газопроводе АО «Лубныгаз» просит СБУ проверить бывшего нардепа Игоря Мосийчука. Бывший член фракции Радикальной партии якобы причастен к инциденту на магистральном газопроводе Уренгой—Помары—Ужгород, который произошел 9 января.

Целью Мосийчука, согласно заявлению «Лубныгаза», является захват этого предприятия.

Газовики объяснили, что Мосийчук первым сообщил о «диверсии» и обвинил своего оппонента, предприятие «Лубныгаз», которое «Мосийчук пытается захватить не первый год».

Нардеп якобы даже опередил в информировании о взрыве официальные органы.

«Лубныгаз» напомнило о «судимости Мосийчука за терроризм» — планирование подрыва в 2011 году памятника Ленину в Борисполе.

Газовики и экс-нардеп не впервые ссорятся в публичной плоскости. «Лубныгаз» впервые публично заявил о попытке рейдерского захвата со стороны группы Мосийчука 3 июля 2017 года.

Тогда Мосийчук и Олег Ляшко прибыли в офис «Лубныгаза» в сопровождении примерно 70 человек спортивной внешности и якобы пытались ворваться в административное помещение АО.

Экс-нардеп уже прокомментировал эти обвинения в соцсетях.

Полностью е****сь! АО «Лубныгаз» обвинило меня в диверсии, то есть подрыве магистрального газопровода вчера под моими родными Лубнами. Причина очень проста! Вчера в поле под Лубнами действительно произогла диверсия. Под крышеванием АО «Лубныгаз» проходила несанкционированная врезка в магистраль с целью кражи газа и газоконденсата и последующей продаже на незаконных заправках в Лубнах, которые создал и крышует директор ТД «Лубныгаз», гражданин РФ Максим Дунин, — написал Мосийчук.



По его словам, версию о несанкционированной врезке рассматривает и «Укртрансгаз». Пожар на газопроводе потушили 10 января.