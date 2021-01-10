Мадрид приходит в себя после снежной бури, фото - Politico.eu

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Снежная буря парализовала Мадрид. Только на третий день после природного катаклизма столица Испании приходит в себя.

Министр транспорта заявил, что аэропорт Мадрид-Барахас постепенно возобновит работу после бури во второй половине воскресенья.

Хосе Луис Абалос сообщил в Твиттер, что «открытие аэропорта ожидается в течение вечера, но оно будет очень постепенным».

Как объявил министр, «с 14.00 начнут циркулировать поезда из Мадрида». В правительстве Испании ранее сообщили, что из-за последствий снежной бури, которая стала самой сильной за последние полвека, в столичном аэропорту отменены 100 из 283 запланированных на воскресенье рейсов.

Напомним, что в пятницу-субботу в Мадриде прошел самый сильный снегопад за 40 лет.

Шторм «Филомена» вынудил власти объявить «красный» уровень погодной опасности.

На помощь водителям прибыли пожарные и полиция. В некоторые районы для расчистки дорог были вызваны военные. Власти призвали людей не выезжать без необходимости.

По данным Reuters, более 400 дорог Испании занесло снегом. Сотрудники Красного Креста разносили еду и теплые напитки водителям грузовиков, заблокированных ненастьем на автостраде A4 на подъезде к Мадриду.

Городской аэропорт закрыли, перелеты отменили или перенесли. В городе выпало до 20 см снега.

Между тем многие испанцы восприняли снег с большим воодушевлением. В социальных сетях появились десятки фотографий лыжников, преодолевают заснеженные улицы. Несколько энтузиастов катались на санях, запряженными собаками.