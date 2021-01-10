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Мадрид приходить до тями після снігової бурі, фото — Politico.eu
Мадрид оговтується після снігової бурі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n148827-madryd-pryhodyt-do-tyamy-pislya-snigovoyi-buri-foto.htmlРакурс
Снігова буря паралізувала Мадрид. Тільки на третій день після природного катаклізму столиця Іспанії приходить до тями.
Міністр транспорту заявив, що аеропорт Мадрид-Барахас поступово відновить роботу після бурі у другій половині неділі.
Хосе Луїс Абалос повідомив у Твіттер, що «відкриття аеропорту очікується протягом вечора, але воно буде дуже поступовим».
Як оголосив міністр, «з 14.00 почнуть циркулювати поїзда з Мадрида». В уряді Іспанії раніше повідомили, що через наслідки снігової бурі, яка стала найсильнішою за останні півстоліття, в столичному аеропорту скасовані 100 з 283 запланованих на неділю рейсів.
Нагадаємо, що у п’ятницю-суботу в Мадриді пройшов найсильніший снігопад за 40 років.
Шторм «Філомена» призвів до оголошення «червоного» рівня погодної небезпеки.
На допомогу водіям прибули пожежники і поліція. В деякі райони для розчищення доріг були викликані військові. Влада закликала людей не виїжджати без необхідності.
За даними Reuters, більше 400 доріг Іспанії занесло снігом. Співробітники Червоного Хреста розносили їжу і теплі напої водіям вантажівок, заблокованих негодою на автостраді A4 на під’їзді до Мадриду.
Міський аеропорт закрили, перельоти скасували або перенесли. В місті випало до 20 см снігу.
Тим часом багато іспанців сприйняли сніг з великим піднесенням. У соціальних мережах з’явилися десятки фотографій лижників, що долають засніжені вулиці. Кілька ентузіастів каталися на санях, запряженими собаками.
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