Мадрид приходить до тями після снігової бурі, фото — Politico.eu

https://racurs.ua/ua/n148827-madryd-pryhodyt-do-tyamy-pislya-snigovoyi-buri-foto.html

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Снігова буря паралізувала Мадрид. Тільки на третій день після природного катаклізму столиця Іспанії приходить до тями.

Міністр транспорту заявив, що аеропорт Мадрид-Барахас поступово відновить роботу після бурі у другій половині неділі.

Хосе Луїс Абалос повідомив у Твіттер, що «відкриття аеропорту очікується протягом вечора, але воно буде дуже поступовим».

Як оголосив міністр, «з 14.00 почнуть циркулювати поїзда з Мадрида». В уряді Іспанії раніше повідомили, що через наслідки снігової бурі, яка стала найсильнішою за останні півстоліття, в столичному аеропорту скасовані 100 з 283 запланованих на неділю рейсів.

Нагадаємо, що у п’ятницю-суботу в Мадриді пройшов найсильніший снігопад за 40 років.

Шторм «Філомена» призвів до оголошення «червоного» рівня погодної небезпеки.

На допомогу водіям прибули пожежники і поліція. В деякі райони для розчищення доріг були викликані військові. Влада закликала людей не виїжджати без необхідності.

За даними Reuters, більше 400 доріг Іспанії занесло снігом. Співробітники Червоного Хреста розносили їжу і теплі напої водіям вантажівок, заблокованих негодою на автостраді A4 на під’їзді до Мадриду.

Міський аеропорт закрили, перельоти скасували або перенесли. В місті випало до 20 см снігу.

Тим часом багато іспанців сприйняли сніг з великим піднесенням. У соціальних мережах з’явилися десятки фотографій лижників, що долають засніжені вулиці. Кілька ентузіастів каталися на санях, запряженими собаками.