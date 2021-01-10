Он был очень плохим пациентом — сын Лукашенко о COVID-19 у отца

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Ракурс

Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай рассказал, что его отец, который летом перенес COVID-19, был «очень плохим пациентом». Он отказывался от тех методов лечения, которые ему предлагали врачи.

Ранее Лукашенко рассказал, что коронавирусом болели одновременно он сам, его сын Николай и их врач. По словам Лукашенко, его «сильно ударило» последствиями, он плохо себя чувствовал во время послания к народу 4 августа 2020 года.

Николай Лукашенко в программе пропагандистского канала «Россия 1» назвал отца «очень плохим пациентом».

Он не делает то, что необходимо делать. Когда говоришь, что необходимо это делать, приводишь факты, конкретные примеры, не из прекрасного далека, а, можно сказать, из соседней палаты — что будет, если не делать. От этого только усиливается его отторжения методов лечения просто в геометрической прогрессии, — рассказал Николай Лукашенко.

О том, что Лукашенко переболел COVID-19, стало известно в конце июля. Глава государства заявил, что перенес инфекцию «на ногах». В декабре Лукашенко отказался делать прививку от коронавируса. Свой отказ он объяснил тем, что «относится к категории скептиков».

В начале июля Лукашенко заявил, что в стране коронавирус победили, он придерживается позиции, что Covid-19 — это «психоз», которому подверглось мировое сообщество и утверждал, что «в стране люди умирают от различных сопутствующих болезней, а не от коронавируса».

В Беларуси долгое время не вводились жесткие карантинные ограничения.