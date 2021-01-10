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Тупицький дорого відпочиває від Зеленського в Еміратах

Тупицький дорого відпочиває від Зеленського в Еміратах — ЗМІ (ФОТО)

10 січ 2021, 18:47
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Різдвяні канікули очільник Конституційного суду Олександр Тупицький проводить в Еміратах. Він відпочиває на королівської віллі в Дубаї.

Добова оренда такого помешкання становить понад 300 тис. грн., повідомляє «Цензор.НЕТ».

Тупицький дорого відпочиває від Зеленського в Еміратах, фото — Цензор

Раніше екс-нардеп Сергій Лещенко повідомив, що Тупицький з дружиною покинули Україну і вилетіли в ОАЕ.

Вілла в Kempinski Palm Jumeirah має 4 спальні і власний басейн.

Тупицький дорого відпочиває від Зеленського в Еміратах, фото — Цензор

Нагадаємо, що за декілька днів до Нового року президент України Володимир Зеленський на два місяці відсторонив Тупицького від виконання обов’язків глави КСУ. Згодом суд провів збори суддів через відсторонення Тупицького, а прес-служба КСУ назвала указ президента юридично нікчемним.

Судді нагадали, що основи і порядок звільнення судді КСУ або припинення його повноважень визначено Конституцією.

Тупицький дорого відпочиває від Зеленського в Еміратах, фото — Цензор


Тупицький дорого відпочиває від Зеленського в Еміратах, фото — Цензор

Тупицький дорого відпочиває від Зеленського в Еміратах, фото — Цензор


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