Тупицький дорого відпочиває від Зеленського в Еміратах

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Різдвяні канікули очільник Конституційного суду Олександр Тупицький проводить в Еміратах. Він відпочиває на королівської віллі в Дубаї.

Добова оренда такого помешкання становить понад 300 тис. грн., повідомляє «Цензор.НЕТ».

Раніше екс-нардеп Сергій Лещенко повідомив, що Тупицький з дружиною покинули Україну і вилетіли в ОАЕ.

Вілла в Kempinski Palm Jumeirah має 4 спальні і власний басейн.

Нагадаємо, що за декілька днів до Нового року президент України Володимир Зеленський на два місяці відсторонив Тупицького від виконання обов’язків глави КСУ. Згодом суд провів збори суддів через відсторонення Тупицького, а прес-служба КСУ назвала указ президента юридично нікчемним.

Судді нагадали, що основи і порядок звільнення судді КСУ або припинення його повноважень визначено Конституцією.