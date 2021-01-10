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Ракурс
Мер Тернополя пояснив, чому місто не чинитиме опір локдауну

Мер Тернополя пояснив, чому місто не чинитиме опір локдауну

10 січ 2021, 20:23
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Карантин у Тернополі із запізненням, але все ж запровадять. Міський голова Сергій Надал у звернення до мешканців міста 10 січня повідомив, що влада мусить виконати вимоги Києва.

Ми зробили все, щоб Тернопіль працював з 8 січня у звичному режимі. Але наша пропозиція урядом не була підтримана. Я вважаю, що ситуація із захворюваністю на коронавірус у кожному місті різна. У Тернополі вона не є критичною, однак Кабінет міністрів вимагає дотримання локдауну одночасно у всіх міста України, — повідомив Надал.

Школи міста перейдуть на дистанційне навчання до 24 січня, але дитсадочки будуть відкриті. Працюватимуть тільки ті підприємці, діяльність яких не заборонена у карантинній постанові уряду.

Раніше мер Тернополя звинуватив поліцію у тиску на містян через карантин. Січневий локдаун в Україні негативно зустріли у Тернополі. Надал заявляв, що поліція змушує жителів міста дотримуватися його вимог і вже у перший день дії карантину поліцейські зафіксували майже сотню порушень.


Поліція штрафувала підприємців попри те, що епідеміологічна ситуація в регіоні наразі краща, ніж була восени. Також Надал додав, що поліція чинить тиск на освітян, директорів шкіл та вчителів, заводячи на них справи через порушення карантину.

Раніше у Тернополі вирішили не вводити локдаун до екстреного засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій при Тернопільській обласній державній адміністрації, на якому мали скасувати рішення міської комісії.

Джерело: Ракурс


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