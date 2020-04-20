Москвичка сдала сына полиции за нарушение самоизоляции. Фото: EADaily

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Ракурс

В Москве, столице России, женщина сдала в полицию своего сына, инфицированного коронавирусом, за нарушение самоизоляции. Мужчина решил выйти на улицу на следующий день после того, как у него был подтвержден диагноз.

У 36-летнего жителя Москвы подтвердили коронавирус два дня назад. Из-за легкой формы заболевания ему позволили лечиться дома, а также запретили покидать квартиру всем его домочадцам. Несмотря на это, на следующий день мужчина вышел из дома, о чем его мать сразу сообщила полиции. Об этом 20 апреля сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Нарушителя задержали и отправили в обсерватор в принудительном порядке. Теперь он не только проведет оставшиеся 12 дней карантина не дома, но еще и заплатит штраф.

Это уже не первый случай, когда в Москве больные COVID-19 не соблюдают предписанные правила оставаться дома. Штрафы за нарушение карантина получили по меньшей мере 30 москвичей с коронавирусом.

Всего в столице России насчитывается более 26 тыс. инфицированных, более 2 тыс. новых случаев было зарегистрировано 20 апреля. Всего в России коронавирус диагностирован у 47 тыс. человек.

Как сообщалось, сегодня в российском Владикавказе около 2 тыс. человек вышли на митинг против самоизоляции. Люди вышли на акцию протеста из-за потери работы и недостатка информации о количестве инфицированных коронавирусом. По меньшей мере пять человек задержали.