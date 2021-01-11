Штурм Капітолію у США розслідують як внутрішній тероризм — деталі

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Штурм Капітолію у США розслідують як внутрішній тероризм — американські правоохоронні органи порушили вже щонайменше 25 справ через заворушення біля будівлі Конгресу.

Про це на власній сторінці у Твіттер повідомив конгресмен-демократ Джейсон Кроу, який обговорював атаку на Капітолій з міністром армії Райаном Мак-Карті.

Кроу зазначив, що під час заворушень виявлено довгоствольну вогнепальну зброю, вибухові пристрої, коктейлі Молотова і пластикові наручники. Конгресмен не виключив, що у заворушеннях могли брати участь чинні військовослужбовці та резервісти.

За словами Мак-Карті, у Пентагоні знають про потенційні терористичні загрози перед інавгурацією новообраного президента США Джо Байдена. Тому в день церемонії, 20 січня, Міноборони США працюватиме з правоохоронцями задля забезпечення безпеки.

Нагадаємо, Конгрес США 6 січня повинен був затвердити остаточні результати виборів президента країни, на яких перемогу здобув опонент Трампа — демократ Джо Байден. Сенат разом із Палатою представників на спільному засіданні повинні були розглянути результати виборів у кожному штаті і погодити їх. Це традиційна формальна процедура, проведення якої саботував Трамп, попри те, що більшість республіканців у Сенаті не збиралися оскаржувати результати перегонів. Однак Трамп заручився підтримкою 11 республіканських конгресменів та закликав своїх прихильників влаштувати багатотисячний мітинг біля будівлі Конгресу під назвою «Марш за порятунок Америки». Згодом прихильники Трампа прорвалися у Капітолій і зірвали засідання Конгресу, після чого спецназ очистив будівлю. Засідання Конгресу відновилося. Внаслідок сутичок загинуло четверо осіб, ще 52 були затримані.

У Вищому суді округу Колумбія 40 обвинуваченим були пред’явлені звинувачення в незаконному проникненні в державну власність. Зазначається, що принаймні одному з них знадобився перекладач з російської мови.