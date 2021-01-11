Китай нарешті погодився впустити експертів ВООЗ

https://racurs.ua/ua/n148841-kytay-nareshti-pogodyvsya-vpustyty-ekspertiv-vooz.html

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Пекін погодився впустити представників ВООЗ — група міжнародних експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я нарешті відвідає Китай 14 січня. Науковці розслідуватимуть причини поширення коронавірусу серед людей. Деталі візиту не розголошуються.

Таку інформацію оприлюднило Національне управління з охорони здоров’я КНР, пише Reuters.

Група експертів планувала прибути до Китаю ще на початку січня, проте Пекін довгий час не надавав дозволу на в’їзд. Раніше директор ВООЗ Тедрос Гебреісус висловив розчарування у зв’язку з позицією влади Китаю щодо візиту міжнародної групи експертів.

Нагадаємо, уперше коронавірус SARS-CoV-2 виявили у центральній частині китайського міста Ухань наприкінці 2019 року. Вже навесні 2020 року Китаю вдалося завдяки жорсткому карантину обмежити поширення інфекції. За даними Worldometer, нині у світі виявлено понад 90,6 млн випадків COVID-19. Хвороба забрала життя 1,9 млн осіб.

Останнім часом у Китаї знову різко зросла кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом, більшість з яких виявили в провінції Хебей.