Китай согласился на визит экспертов ВОЗ

https://racurs.ua/n148841-kitay-soglasilsya-na-vizit-ekspertov-voz.html

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Пекин согласился впустить представителей ВОЗ — группа международных экспертов Всемирной организации здравоохранения наконец-то посетит Китай 14 января. Ученые планируют расследовать причины распространения коронавируса среди людей. Детали визита не разглашаются.

Такую информацию обнародовало Национальное управление по здравоохранению КНР, пишет Reuters.

Группа планировала прибыть в Китай еще в начале января, однако Пекин долгое время не давал разрешения на въезд. Ранее директор ВОЗ Тедрос Гебреисус выразил разочарование в связи с позицией властей Китая по поводу визита международной группы экспертов.

Напомним, впервые коронавирус SARS-CoV-2 обнаружили в центральной части китайского города Ухань в конце 2019 года. Уже весной 2020 года Китаю удалось благодаря жесткому карантину ограничить распространение инфекции. По данным Worldometer, сейчас в мире выявлено более 90,6 млн случаев COVID-19. Болезнь унесла жизни 1,9 млн человек.

В последнее время в Китае снова резко возросло число зафиксированных случаев заражения коронавирусом, большинство которых обнаружили в провинции Хэбэй.