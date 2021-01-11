Степанов — Можно было посчитать необходимое количество носков на 16 дней локдауна, фото — Слово і діло

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Локдаун в январе легче отбыть, поскольку Министерство здравоохранения подробно рассказывало о нем в течение декабря 2020 года.

Так считает глава министерства Максим Степанов. На брифинге 11 января он рассказал, что «к этим 16 дням можно было подготовиться».

Точно можно было посчитать количество новых носков на это время. Даже если не успели, то их можно заказать в интернет-магазине, — сказал Степанов.

Он заявил, что цель жесткого карантина в январе 2021 года — уменьшить количество контактов между людьми, а опыт карантина выходного дня, над которым также смеялись скептики, показывает, что такие меры помогают стабилизировать ситуацию.

В конце ноября — начале декабря было 25 тыс. новых больных ежедневно, впоследствии мы получили снижение и уменьшение госпитализации с 29 до 22 тыс., — рассказал министр.



Он снова объяснил причину введения локдауна после зимних праздников тем, что на Новый год и Рождество украинцы больше контактировали и риск инфицирования увеличился. К тому же медики опасаются сезонной волны гриппа, которая также увеличит нагрузку на больницы.

Напомним, Минздрав фиксирует в эти дни недозагруженность системы ПЦР-тестирования. Количество проведенных ПЦР-тестирования резко уменьшилась в 2021 году.