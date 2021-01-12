Унікальні тварини засніженої Чорнобильської зони потрапили на фото

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Ракурс

Коні Пржевальського зустрілися працівникам Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Тварини відпочивали на засніжених галявинах зони відчуження.

Про це прес-служба заповідника 12 січня повідомила у Фейсбук.

У грудні науковці здійснили облік коней Пржевальського. Тоді за три дні було опрацьовано 17 місць потенційного перебування диких коней. Працівникам заповідника вдалося облікувати 10 репродуктивних груп (74 особини). За оцінками дослідників, загальна чисельність коней Пржевальського в зоні відчуження складає 120−150 особин.

Також нещодавно науковці нарахували 37 орланів на території заповідника, а після проведення обліків додатково виявили концентрацію орланів на ставку-охолоджувачі, де 13 птахів трималися біля останків вбитого вовками невеликого кабана.

Окрім цього, вдалося зустріти інших хижих птахів — звичайних канюків (Buteo buteo), великих і малих яструбів (Accipiter gentilis, Accipiter nisus).