Уникальные животные заснеженного Чернобыля попали на фото

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Лошади Пржевальского встретились работникам Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Животные отдыхали на заснеженных полянах зоны отчуждения.

Об этом пресс-служба заповедника 12 января сообщила в Фейсбук.

В декабре ученые провели учет лошадей Пржевальского. Тогда за три дня было обработано 17 мест потенциального обитания диких лошадей. Работникам заповедника удалось зафиксировать 10 репродуктивных групп (74 особи). По оценкам исследователей, общая численность лошадей Пржевальского в зоне отчуждения составляет 120−150 особей.

Также недавно ученые насчитали 37 орланов на территории заповедника, а после проведения учетов дополнительно обнаружили концентрацию орланов на пруду-охладителе, где 13 птиц держались близ останков убитого волками небольшого кабана.

Кроме этого, удалось встретить других хищных птиц — обычных канюков (Buteo buteo), больших и малых ястребов (Accipiter gentilis, Accipiter nisus).