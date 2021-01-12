Нацплатформу е-демократии «ВзаємоДія» запускают в Украине. Фото:

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Национальную платформу электронной демократии «ВзаємоДія"запускает Министерство цифровой трансформации Украины.

Украинцы смогут свободно коммуницировать с государственными органами и приобщаться к принятию решений. В правительстве отмечают, что платформа станет полезной гражданам, государственным служащим, общественным организациям и представителям СМИ. Об этом 12 января сообщает глава Минцифры Михаил Федоров на собственной странице в Facebook.

По словам чиновника, предусматривается подача электронных обращений и е-запросов, отслеживание статуса их рассмотрения и получение ответа в личном кабинете. Также можно подавать е-консультации — возможность оставлять комментарии к проектам нормативно-правовых актов и документов, а также вносить предложения по их содержанию.

Также на платформе будут доступны сервисы:

е-петиции — возможность просто и удобно инициировать или поддержать уже внесенную в Кабинет Министров Украины петицию, отслеживать статус их рассмотрения и гарантированно получить ответ;

е-конкурсы — участие в отборе проектов институтов гражданского общества, которым будут оказывать финансовую поддержку, а также отслеживание их хода;

е-выборы членов общественных советов при органах исполнительной власти, а также конкурсы проектов Всеукраинского общественного бюджета;

правительственная информация (новости, контакты органов исполнительной власти, публичные отчеты топ-чиновников).

По словам Федорова, первые сервисы «взаимодействия» начнут действовать весной 2021 года. Ведомство планирует постепенно расширять функционал сервисов и подключить к платформе как можно больше центральных и местных органов исполнительной власти.

Напомним, в апреле 2020 года в Украине заработал портал государственных услуг «Дія». Благодаря нему украинцы смогут онлайн получить 27 государственных услуг, вскоре их перечень планируется расширить.