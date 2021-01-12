Нацплатформу е-демократії «ВзаємоДія» запускають в Україні. Фото:

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Національну платформу електронної демократії «ВзаємоДія» запускає Міністерство цифрової трансформації України.

Українці зможуть вільно комунікувати з державними органами та долучатися до ухвалення рішень. В уряді зазначають, що платформа стане корисною громадянам, державним службовцям, громадським організаціям та представникам ЗМІ. Про це 12 січня повідомляє глава Мінцифри Михайло Федоров на власній сторінці у Facebook.

За словами урядовця, передбачається подавання електронних звернень та е-запитів, відстежування статусу їх розгляду та отримання відповіді в особистому кабінеті. Також можна подавати е-консультації — можливість залишати коментарі до проектів нормативно-правових актів та документів, а також вносити пропозиції щодо їх змісту.

Також на платформі будуть доступні сервіси:

е-петиції — можливість просто та зручно ініціювати або підтримати вже подану до Кабінету Міністрів України петицію, відстежувати статус їхнього розгляду та гарантовано отримати відповідь;

е-конкурси — участь у відборі проектів інститутів громадянського суспільства, яким надаватимуть фінансову підтримку, а також відстежування їх перебігу;

е-вибори членів громадських рад при органах виконавчої влади, а також конкурси проектів Всеукраїнського громадського бюджету;

урядова інформація (новини, контакти органів виконавчої влади, публічні звіти топ-чиновників).

За словами Федорова, перші сервіси «ВзаємоДії» почнуть діяти навесні 2021 року. Відомство планує поступово розширювати функціонал сервісів та підключити до платформи якомога більше центральних і місцевих органів виконавчої влади.

Нагадаємо, у квітні 2020 року в Україні запрацював портал державних послуг «Дія». Завдяки ньому українці зможуть онлайн отримати 27 державних послуг, невдовзі їхній перелік планується розширити.