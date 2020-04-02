На порталі «Дія» доступні 27 послуг

https://racurs.ua/ua/n136166-mayje-30-poslug-onlayn-zapracuvav-derjavnyy-portal-diya.html

Ракурс

В Україні запрацював портал державних послуг «Дія».

На ньому українці зможуть онлайн отримати 27 державних послуг, невдовзі їхній перелік планується розширити. Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

Портал доступний за посиланням diia.gov.ua.

Зазначається, що раніше низку з доступних на порталі послуг вже надавали в інтернеті, проте вони були розкидані на різних сайтах, що створювало складнощі з їх пошуком. Крім того, користування ними потребувало специфічних знань, наголошує прес-служба уряду.

Ми спростили процес отримання послуг, зробили його максимально зрозумілим для усіх та об'єднали їх на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг — «Дії», — наголосив віце-прем'єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

На порталі вже можна стати підприємцем, змінити вид діяльності чи припинити її. Також доступні послуги з оформлення довідки про несудимість, допомоги при народженні дитини чи щомісячного відшкодування вартості послуг із догляду за дитиною до трьох років.

Крім того, українці можуть онлайн подати позов до суду, зареєструвати авто або отримати послуги, пов’язані із документами водія, оформити низку ліцензій та дозволів чи отримати витяги з реєстрів.

Ще одна з послуг, котру надає «Дія», — можливість перевірити наявну про себе інформацію у п’яти держреєстрах.

Нагадаємо, наприкінці грудня в Україні запрацював єдиний транспортний портал електронних послуг.