На портале «Дія» доступны 27 услуг

https://racurs.ua/n136166-pochti-30-uslug-onlayn-zarabotal-gosudarstvennyy-portal-diya.html

Ракурс

В Украине заработал портал государственных услуг «Дія».

На нем украинцы смогут онлайн получить 27 государственных услуг, вскоре их перечень планируется расширить. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Портал доступен по ссылке diia.gov.ua.

Отмечается, что ранее ряд из доступных на портале услуг уже предоставляли в интернете, однако они были разбросаны на разных сайтах, что создавало сложности с их поиском. Кроме того, пользование ими требовало специфических знаний, отмечает пресс-служба правительства.

Мы упростили процесс получения услуг, сделали его максимально понятным для всех и объединили их в Едином государственном веб-портале электронных услуг — «Действия», — подчеркнул вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

На портале уже можно стать предпринимателем, сменить вид деятельности или прекратить ее. Также доступны услуги по оформлению справки о несудимости, помощи при рождении ребенка или ежемесячного возмещения стоимости услуг по уходу за ребенком до трех лет.

Кроме того, украинцы могут онлайн подать иск в суд, зарегистрировать авто или получить услуги, связанные с документами водителя, оформить ряд лицензий и разрешений или получить выписки из реестров.

Еще одна из услуг, которую предоставляет «Дія» — возможность проверить имеющуюся информацию о себе в пяти госреестрах.

Напомним, в конце декабря в Украине заработал единый транспортный портал электронных услуг.