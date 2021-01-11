Резников: Москве нечего предложить — Донбасс останется за бортом РФ

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Алексей Резников, вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, замглавы украинской делегации в ТКГ убежден, что России нечего предложить оккупированному Донбассу, поскольку Кремль не желает признать «независимость» ОРДЛО или присоединить его к РФ.

В отличие от нас, Москве нечего предложить. Сейчас становится все более очевидно, что Кремль никогда не признает оккупированные части Донбасса «независимыми». Также Москва не станет интегрировать эти регионы, — отметил Резников в статье для Atlantic Council.

Он добавил, что Киев сформулировал свое видение привлечения к ответственности военных преступников и очертил процедуру амнистии для тех, кто не является соучастниками военных преступлений. Также украинская власть разработала процедуру признания свидетельств о рождении, смерти, браке и разводе, выданных на оккупированных территориях.

Мы закладываем основы для постконфликтной администрации и правоохранительных органов, включая обучение для госслужащих и шаги к возможному проведению местных выборов… Мы также работаем над обеспечением доступа к правде об ответственности России за конфликт. Это наше послание людям, проживающим в ОРДЛО и Крыму, подтверждающие усилия Украины, — рассказал вице-премьер.

Резников добавил, что Россия не делает никаких шагов навстречу.