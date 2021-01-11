Резніков: Москві нічого запропонувати — Донбас залишиться за бортом РФ

https://racurs.ua/ua/n148864-reznikov-moskvi-nichogo-zaproponuvaty-donbas-zalyshytsya-za-bortom-rf.html

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Олексій Резніков, віце-прем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, заступник глави української делегації в ТКГ переконаний, що Росії нічого запропонувати окупованому Донбасу, оскільки Кремль не бажає ані визнати «незалежність» ОРДЛО, ані приєднати його до складу РФ.

На відміну від нас, Москва не має, що запропонувати. Нині стає все більш очевидно, що Кремль ніколи не визнає окуповані частини Донбасу «незалежними». Також Москва не інтегруватиме ці регіони в Росію, — зазначив Резніков у статті для Atlantic Council.

Він додав, що Київ сформулював своє бачення притягнення військових злочинців до відповідальності та окреслив процедуру амністії для тих, хто не є співучасниками військових злочинів на Донбасі. Також українська влада розробила процедуру визнання свідоцтв про народження, смерть, шлюб та розлучення, виданих на окупованих територіях.

Ми закладаємо основи для постконфліктної адміністрації та правоохоронних органів, включаючи навчання для держслужбовців та кроки до можливого проведення місцевих виборів… Ми також працюємо над забезпеченням доступу до правди щодо відповідальності Росії за конфлікт. Це наше послання людям, які проживають в ОРДЛО та Криму, які підтверджують зусилля України, — розповів віце-прем'єр.

Резніков додав, що Росія не робить жодних кроків назустріч.