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Ракурс
Чи вплине Білий дім Байдена на мінські угоди, розповіли в Кабміні

Чи вплине Білий дім Байдена на мінські угоди, розповіли в Кабміні

11 січ 2021, 14:03
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Чого Київ очікує від обраного президента США Джо Байдена, розповів віце-прем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, заступник глави української делегації в ТКГ Олексій Резніков у статті для Atlantic Council.

Він не виключає, що Вашингтон більш активно «включиться» у переговори з РФ щодо Донбасу.

Ми очікуємо, що нова адміністрація Байдена відіграватиме активнішу роль у переговорах. Оскільки США є членом ОБСЄ, їхні представники можуть приєднатися до команд модераторів, які беруть участь в різних підгрупах, поряд з представниками Великої Британії та Канади, — зазначив Резніков.

Чиновник також вказав, що настав час й Москві продемонструвати бажання завершити війну на Донбасі.


Я хочу вірити, що всі ув’язнені зможуть обійняти свої сім’ї, а біженці зможуть повернутися у свої домівки. Ми робимо усе можливе, щоб це стало реальністю. Настав час Росії продемонструвати аналогічну прихильність, — резюмував Резніков.

Раніше віце-прем'єр нагадав, що цьогоріч Швеція головуватиме в ОБСЄ, а інавгурація Байдена на пост президента США запланована на 20 січня.

Джерело: Ракурс


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