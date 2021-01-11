Повлияет ли Белый дом Байдена на минские соглашения, рассказали в Кабмине

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Чего ожидает Киев от избранного президента США Джо Байдена, рассказал вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников в статье для Atlantic Council.

Он не исключает, что в 2021 году Вашингтон более активно «включится» в переговоры с РФ по Донбассу.

Мы ожидаем, что новая администрация Байдена будет играть более активную роль в переговорах. Поскольку США являются членом ОБСЕ, их представители могут присоединиться к командам модераторов, которые участвуют в различных подгруппах, наряду с представителями Великобритании и Канады, — отметил Резников.

Чиновник также заявил, что пришло время Москвы продемонстрировать желание завершить войну на Донбассе.

Я хочу верить, что все заключенные смогут вернуться в свои семьи, а беженцы — в свои дома. Мы делаем все возможное, чтобы это стало реальностью. Пришло время России продемонстрировать аналогичную приверженность, — резюмировал Резников.

Ранее вице-премьер напомнил, что в этом году Швеция будет председательствовать в ОБСЕ, а в США 20 января состоится инаугурация Джо Байдена на пост президента.