Дважды болеют COVID-19 люди с дефектами в иммунной системе

Коронавирус. Фото: Istock

https://racurs.ua/n148862-dvajdy-boleut-covid-19-ludi-s-defektami-v-immunnoy-sisteme.html

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Коронавирус в Украине распространяется, из-за чего был введен локдаун. Однако заболеть дважды этой же инфекцией могут только люди, имеющие дефекты в иммунной системе.

Такое мнение высказал иммунолог Янко Николич-Жугич. Об этом он рассказал в интервью для «Украинской правды».

По его словам, подхватить коронавирус сразу после того, как болезнь была преодолена, может только человек, имеющий не обнаруженные генетические дефекты в иммунной системе.

Иммунолог рассказывает, что в одном из исследований у 12−13% мужчин-пациентов обнаружили проблемы с выделением интерферонов первого типа, а это именно та сигнальная система, которая должна срабатывать в ответ на вторжение вируса в клетку. И именно эти пациенты имели тяжелую форму коронавируса, которая в некоторых случаях привела к смерти.

Он добавил, что около 5% населения имеют склонность к более серьезной форме этого заболевания, а примерно 10% из этих 5%, то есть 0,5% населения, имеют не выявленные ранее генетические заболевания иммунной системы.

Но это никоим образом не говорит о том, что человеческая иммунная система не способна противостоять коронавирусу. Пока все исследования показывают, что противостоит, и во второй раз уже не пропустит удар, — рассказал иммунолог.

Напомним, ранее мы сообщали, что быстрое тестирование на коронавирус в Украине добавили к стандарту первичной медицинской помощи. Также мобильные бригады заменят на центры тестирования. В первом квартале 2021 года не будет пакета услуг для мобильных бригад, которые отбирают материал для тестирования у пациентов с подозрением на COVID-19.