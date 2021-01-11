МВФ продолжил онлайн-переговоры с Киевом

https://racurs.ua/n148861-mvf-prodoljil-onlayn-peregovory-s-kievom.html

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Международный валютный фонд (МВФ) продолжил онлайн-переговоры с Украиной.

Миссия занимается пересмотром программы и 11 января возобновляет сотрудничество с Киевом, планируя встречи с представителями власти, сообщили «Укринформу» в Представительстве МВФ в Украине.

С украинскими чиновниками будут встречаться онлайн сотрудники Европейского департамента МВФ по вопросам первого пересмотра программы.

Фонд летом утвердил новую программу Stand-By для Украины, рассчитанную на 18 месяцев. Тогда же из запланированных 5 млрд долл. Киев получил первый транш — 2,1 млрд.

В конце декабря 2020 года МВФ сообщал, что все запланированные встречи миссии состоялись, но из-за дистанционного характера работы и новогодних праздников, она может быть немного длиннее.

Миссия тогда поработала с 21 до 23 декабря, заявив о продолжении работы уже после окончания новогодних праздников.

В среднем миссия длится 10−12 полных рабочих дней, то есть чуть более двух календарных недель. Дистанционный характер миссии, а также разница во времени в семь часом между Вашингтоном и Киевом оставляет всего четыре-пять часов работы ежедневно вместо 8−10 рабочих часов в Киеве во время обычной миссии.

Заместитель исполнительного директора миссии МВФ в Киеве Владимир Рашкован прогнозировал, что из-за этих обстоятельств продолжительность новой миссии может быть немного длиннее.