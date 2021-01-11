Еще одна страна начала вакцинацию от COVID-19, опередив Украину

Вакцинация от коронавируса. Фото: Istock

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Вакцинация от коронавируса началась на Балканах. Так, 11 января Албания начала вакцинацию граждан от коронавируса британской вакциной Pfizer/BioNTech на стадионе столицы Тираны.

Правительство страны получило 500 тыс. доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщает премьер-министр страны Эди Рама на своей странице в Facebook.

Сообщается, что стадион Air Albania в Тиране станет первым центром вакцинации. Отметим, что первые 10 тыс. 750 доз прибудут в Албанию в третью неделю января, а еще 30 тыс. 250 доз поступят в феврале. Остальніе поставки вакцины будут поступать в страну ежемесячно, согласно с правительственным планом вакцинации, который еще не обнародован.

Первыми вакцину от коронавируса получат врачи, работающие с коронавирусными больными. До этого правительство Албании вводило усиленные карантинные ограничения, а на Новый год и Рождество в стране был введен комендантский час.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинацию от коронавируса в Украине планируют проводить с помощью частных транспортных компаний, а также с помощью центра хранения вакцины. Логистические компании привлекут к транспортировке и длительному хранению вакцины в сверхнизких температурах.