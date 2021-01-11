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Ракурс
Вакцинація. Фото: Istock

Ще одна країна розпочала вакцинацію від COVID-19, випередивши Україну

11 січ 2021, 13:37
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Вакцинація від коронавірусу розпочалася на Балканах. Так, 11 січня Албанія розпочала вакцинацію громадян від коронавірусу британською вакциною Pfizer/BioNTech на стадіоні столиці Тирани.

Уряд країни отримав 500 тис. доз вакцини від коронавірусу. Про це повідомляє прем'єр-міністр країни Еді Рама на своїй сторінці у Facebook.

Повідомляється, що стадіон Air Albania в Тирані стане першим центром вакцинації. Зауважимо. що перші 10 тис. 750 доз прибудуть до Албанії у третій тиждень січня, а ще 30 тис. 250 доз надійдуть у лютому. Натомість решта поставок вакцини надходитиме до країни щомісяця відповідно до урядового плану вакцинації, який ще не оприлюднено.


Першими вакцину від коронавірусу отримають лікарі, які працюють з коронавірусними хворими. До цього уряд Албанії вводив посилені карантинні обмеження на Новий рік та Різдво, у країні була запроваджена комендантська година.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинацію від коронавірусу в Україні планують проводити за допомогою приватних транспортних компаній і за допомогою центру зберігання вакцини. Логістичні компанії залучать до транспортування та тривалого зберігання вакцини у наднизьких температурах.

Джерело: Ракурс


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