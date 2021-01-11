Раковые клетки. Фото: otozh.com

https://racurs.ua/n148859-rakovye-kletki-mogut-vpadat-v-spyachku-chtoby-perejdat-himioterapiu.html

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Раковые клетки могут замедлять метаболизм и активность, чтобы вернуться к росту и размножению, как только условия снова станут благоприятны.

Это возможно благодаря переходу опухолевых клеток в состояние гибернации, пишут в своем исследования ученые из Канады в журнале Cell.

Известно немало животных, которые для выживания в неблагоприятных условиях обратимо входят в состояние замедленного метаболизма. Похоже, опухолевые клетки тоже способны на это ради выживания. Опухоль действует словно целый организм, переходя к замедленному делению и экономии энергии, — говорит Кэтрин О’Брайен возглавившая группу исследователей.

В исследовании пишут о проведении лабораторных экспериментов с клетками человеческого рака прямой кишки.

Такие клеточные культуры подвергали действию химиотерапии и обнаружили, что клетки в них реагируют скоординированно и при появлении соответствующих токсичных веществ перестают активно двигаться и делиться, резко снижая свои потребности в кислороде и питании.

Это состояние авторы назвали «организмом, устойчивым к лекарствам». По их словам, любая клетка опухоли в соответствующих условиях способна перейти к такой форме, а при наступлении благоприятных условий — снова вернуться к активной жизни.

Процесс продемонстрировали в экспериментах на мышах, которым хирургически подсаживали раковые клетки, давали развиться опухоли, после чего проводили химиотерапию. В течение восьми недель лечения рост опухоли останавливался, однако снова продолжился после его прекращения.

Такие клетки ученые опять забирали и пересаживали следующим животным. Здесь они также развились в опухоль, которая снова была способна входить в состояние гибернации под действием препаратов химиотерапии, а затем вновь возвращаться в норму и возобновлять рост.

Это поведение авторы сравнили со способностью многих животных временно, до наступления подходящих условий, останавливать развитие эмбрионов.