Раковые клетки могут впадать в «спячку» — ученые объяснили причинуhttps://racurs.ua/n148859-rakovye-kletki-mogut-vpadat-v-spyachku-chtoby-perejdat-himioterapiu.htmlРакурс
Раковые клетки могут замедлять метаболизм и активность, чтобы вернуться к росту и размножению, как только условия снова станут благоприятны.
Это возможно благодаря переходу опухолевых клеток в состояние гибернации, пишут в своем исследования ученые из Канады в журнале Cell.
Известно немало животных, которые для выживания в неблагоприятных условиях обратимо входят в состояние замедленного метаболизма. Похоже, опухолевые клетки тоже способны на это ради выживания. Опухоль действует словно целый организм, переходя к замедленному делению и экономии энергии, — говорит Кэтрин О’Брайен возглавившая группу исследователей.
В исследовании пишут о проведении лабораторных экспериментов с клетками человеческого рака прямой кишки.
Такие клеточные культуры подвергали действию химиотерапии и обнаружили, что клетки в них реагируют скоординированно и при появлении соответствующих токсичных веществ перестают активно двигаться и делиться, резко снижая свои потребности в кислороде и питании.
Это состояние авторы назвали «организмом, устойчивым к лекарствам». По их словам, любая клетка опухоли в соответствующих условиях способна перейти к такой форме, а при наступлении благоприятных условий — снова вернуться к активной жизни.
Процесс продемонстрировали в экспериментах на мышах, которым хирургически подсаживали раковые клетки, давали развиться опухоли, после чего проводили химиотерапию. В течение восьми недель лечения рост опухоли останавливался, однако снова продолжился после его прекращения.
Такие клетки ученые опять забирали и пересаживали следующим животным. Здесь они также развились в опухоль, которая снова была способна входить в состояние гибернации под действием препаратов химиотерапии, а затем вновь возвращаться в норму и возобновлять рост.
Это поведение авторы сравнили со способностью многих животных временно, до наступления подходящих условий, останавливать развитие эмбрионов.
Это новый подход к проблеме устойчивости клеток к химиотерапии. Мы должны бороться с раковыми клетками, пока они пребывают в уязвимом замедленном состоянии и еще не успели мутировать и стать устойчивыми к лечению, — подытожила Кэтрин О’Брайен.