Перспективы переговоров с РФ с уходом Меркель и приходом Байдена оценили в Кабмине

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Перспективы переговоров с Россией для обновления минских договоренностей после ротации мировых лидеров оценил вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников в статье для Atlantic Council.

Ожидаемые политические изменения в предстоящие недели и месяцы могут придать новый импульс заблокированному мирному процессу. В 2021 году канцлер Ангела Меркель уйдет в отставку. С ее уходом Владимир Путин останется единственным представителем первоначального квартета (политиков — ред.), которые стояли за минскими договоренностям, — отметил Резников.

Он также напомнил, что в этом году Швеция будет председательствовать в ОБСЕ, а в США вскоре состоится инаугурация Джо Байдена на пост президента.

Эти новые лидеры унаследуют мирный процесс в Украине на равне с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном, — добавил Резников.

По его словам, учитывая сложность этого мирного процесса, Киев надеется с приходом новых мировых лидеров на создание дополнительных возможностей в 2021 году.