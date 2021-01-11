Перспективи переговорів з РФ з відходом Меркель і приходом Байдена оцінили в уряді

https://racurs.ua/ua/n148858-perspektyvy-peregovoriv-z-rf-z-vidhodom-merkel-i-pryhodom-baydena-ocinyly-v-uryadi.html

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Перспективи переговорів з Росією задля оновлення мінських домовленостей зі зміною світових лідерів оцінив віце-прем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, заступник глави української делегації в ТКГ Олексій Резніков у статті для Atlantic Council.

Очікувані політичні зміни в майбутні тижні і місяці можуть надати нового імпульсу заблокованому мирному процесу. У 2021 році канцлер Ангела Меркель піде у відставку. Її відхід залишить Володимира Путіна єдиним представником первісного квартету (політиків — ред.), котрі стояли за мінськими домовленостями, — зазначив Резніков.

Він також нагадав, що цьогоріч Швеція головуватиме в ОБСЄ, а в США незабаром відбудеться інавгурація Джо Байдена на пост президента.

Ці нові лідери успадкують мирний процес в Україні на рівні з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Франції Еммануелем Макроном, — додав Резніков.

За його словами, розуміючи складність цього мирного процесу, Київ сподівається на створення нових можливостей після приходу нових світових лідерів у 2021 році.