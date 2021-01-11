Астероїд. Фото: Istock

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Ракурс

Астероїд 2020 WU5, потенційно небезпечне для нашої планети небесне тіло, в ніч з 13 на 14 січня промайне поблизу Землі.

Небесне тіло було виявлено після вивчення зроблених космічним телескопом Neowise знімків. Про це повідомили вчені Лабораторії реактивного руху американського Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA).

Зазначається, що вперше астероїд був виявлений на знімках 29 листопада 2020 року, а вже 4 грудня минулого року WU5 був внесений до Електронного циркуляра малих планет Міжнародного астрономічного союзу (IAU).



Небесне тіло діаметром від 0,5 до 1,1 км належить до категорії аполлонів — найчисленнішої групи навколоземних астероїдів, чиї орбіти перетинають земну орбіту з зовнішнього боку. Максимально близько до Землі — на відстані від 7,5 до 8,1 млн км — 2020 WU5 наблизиться в ніч з 13 на 14 січня.

Аполлони — група навколоземних астероїдів, чиї орбіти перетинають земну орбіту з зовнішнього боку. Таким чином, хоча їх орбіти в цілому вже знаходяться за межами земної орбіти, вони ще продовжують перетинати афелій Землі. Відповідно до сформованої традиції, ця група астероїдів була названа в честь свого першого відкритого представника — астероїда Аполлон, який був виявлений в кінці квітня 1932 року, і названий на честь Аполлона, одного з найважливіших давньогрецьких богів, який символізує Сонце.

Цікаво, що порядковий номер у даного астероїда вище, ніж в інших аполлонів, що пояснюється тим, що незабаром після відкриття його загубили і перевідкрили заново лише в 1973 році.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що астероїд розміром зі скелю відомий як 2020 PT4, зблизився з нашою планетою 8 вересня. Він пролетів повз Землю і Місяць з приголомшливою швидкістю 45 тис. 360 км/г. Космічна скеля пройшла повз Землю на відстані в 4,9 раза більшій, ніж відстань між Землею і Місяцем.