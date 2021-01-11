Астероид. Фото: Istock

https://racurs.ua/n148857-potencialno-opasnyy-asteroid-priblijaetsya-k-zemle-foto.html

Ракурс

Астероид 2020 WU5, потенциально опасное для нашей планеты небесное тело, в ночь с 13 на 14 января пролетит поблизости от Земли.

Небесное тело было обнаружено после изучения сделанных космическим телескопом Neowise снимков. Об этом сообщили ученые Лаборатории реактивного движения американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Отмечается, что впервые астероид был обнаружен на снимках 29 ноября 2020 года, а уже 4 декабря прошлого года WU5 был внесён в Электронный циркуляр малых планет Международного астрономического союза (IAU).





Небесное тело диаметров от 0,5 до 1,1 км относится к категории аполлонов — самой многочисленной группе околоземных астероидов, чьи орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны. Максимально близко к Земле — на расстоянии от 7,5 до 8,1 млн км — 2020 WU5 окажется в ночь с 13 на 14 января.

Аполлоны — группа околоземных астероидов, чьи орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны. Таким образом, хотя их орбиты в целом уже находятся за пределами земной орбиты, они ещё продолжают пересекать её в области афелия Земли. Согласно сложившейся традиции, эта группа астероидов была названа в честь своего первого открытого представителя — астероида Аполлон, который был обнаружен в конце апреля 1932 года, и назван в честь Аполлона, одного из важнейших древнегреческих богов, символизирующего Солнце.

Интересно, что порядковый номер у данного астероида выше, чем у других аполлонов, что объясняется тем, что вскоре после открытия его потеряли и переоткрыли заново лишь в 1973 году.

Напомним, ранее мы сообщали, что астероид размером со скалу известный как 2020 PT4, сблизился с нашей планетой 8 сентября. Он пролетел мимо Земли и Луны с потрясающей скоростью 45 тыс. 360 км/ч. Космическая скала прошла рядом с Землей на расстоянии в 4,9 раза большем, чем расстояние между Землей и Луной.