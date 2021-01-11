Штрафы на десятки миллионов — в Раде отчитались о борьбе с прогульщиками

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Ракурс

Нардепов в 2020 году оштрафовали на десятки миллионов гривен за прогуливание работы.

Верховная Рада сэкономила для государственного бюджета Украины 30 млн грн за счет штрафов для нардепов, которые не приходили на работу.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказал нардеп от фракции «Слуга народа» Павел Фролов. Более 30 млн грн. вернули в госбюджет.

Фролов — глава подкомитета регламентного комитета Верховной Рады. Он рассказал, что штрафы касались тех, кто «не ходит на работу либо не посещает заседания своего комитета».

Если процент голосований за месяц депутата меньше, чем 70%, то депутат не получает 42 тыс. грн депутатских. Таким образом, в 2020 году более 30 млн грн сэкономлено и возвращено в бюджет. Такой практики раньше не было, — рассказал Фролов.



Рада в октябре 2019 года ввела штрафные санкции для нардепов за прогулы заседаний. В декабре прошлого года парламент одобрил перечень оснований, по которым нардепы могут пропускать заседания. Туда входят шесть уважительных причин:

выполнение поручений Рады, главы парламента или комитета, в который входит депутат;

временная потеря трудоспособности;

получение медицинских услуг (с соответствующим медицинским заключением);

документально подтвержденные транспортные препятствия, из-за которых участие в заседаниях невозможно;

отпуск (по беременности и родам, при рождении и по уходу за ребенком, в связи с женитьбой, в связи со смертью родных, другие обстоятельства, когда согласно работнику предоставляется отпуск);

командировки, участие в мероприятиях, осуществляемых в рамках работы постоянных делегаций.

В прошлом году в Раде отчитались в январе о 3 млн грн, сэкономленных на прогульщиках.