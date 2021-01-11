Штрафи на десятки мільйонів — у Раді відзвітували про боротьбу з депутатами-прогульниками

https://racurs.ua/ua/n148856-shtrafy-na-desyatky-milyoniv-u-radi-vidzvituvaly-pro-borotbu-z-progulnykamy.html

Ракурс

Нардепів у 2020 році оштрафували на десятки мільйонів гривень за прогулювання роботи.

Верховна Рада зекономила для державного бюджету України 30 млн грн за рахунок штрафів для нардепів, які не приходили на роботу.

Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» розповів нардеп від фракції «Слуга народу» Павло Фролов. Понад 30 млн грн. повернули до держбюджету.

Фролов — голова підкомітету регламентного комітету Верховної Ради. Він розповів, що штрафи стосувалися тих, хто «не ходить на роботу або не відвідує засідання свого комітету».

Якщо відсоток голосувань за місяць депутата менше, ніж 70%, то депутат не отримує 42 тис. грн депутатських. Таким чином, у 2020 році понад 30 млн грн зекономлено і повернуто в бюджет. Такої практики раніше не було, — розповів Фролов.



Рада у жовтні 2019 року ввела штрафні санкції для нардепів за прогули засідань. У грудні минулого року парламент схвалив перелік підстав, з яких нардепи можуть пропускати засідання. Туди входять шість поважних причин:

виконання доручень Ради, голови парламенту чи комітету, до якого входить депутат;

тимчасова втрата працездатності;

отримання медичних послуг (з відповідним медичним висновком);

документально підтверджені транспортні перешкоди, через які участь у засіданнях неможлива;

відпустка (у звʼязку з вагітністю та пологами, у звʼязку з народженням та для догляду за дитиною, у звʼязку з одруженням, у звʼязку із смертю рідних, інші обставини, коли згідно з законодавством працівнику надається відпустка);

відрядження, участь у заходах, що здійснюються у межах роботи постійних делегацій.

Торік у Раді відзвітували в січні про 3 млн грн, зекономлених на прогульниках.