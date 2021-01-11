Діагностика коронавірусу в Україні — мобільні бригади замінюють центрами тестування (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n148855-diagnostyka-koronavirusu-v-ukrayini-mobilni-brygady-zaminuut-centramy-testuvannya-video.htmlРакурс
Швидке тестування на коронавірус в Україні додали до стандарту первинної медичної допомоги. Також мобільні бригади замінять на центри тестування.
У першому кварталі 2021 року не буде пакету послуг для мобільних бригад, що відбирають матеріал для тестування у пацієнтів з підозрою на COVID-19, повідомляє Національна служба здоров’я.
Натомість центри надання первинної меддопомоги створюють пункти тестування. Медики виїжджають до тих пацієнтів, які не можуть дістатися до пунктів самостійно.
Також центри медико-санітарної допомоги мають можливість домовитися між собою та створити спільні пункти тестування або мобільні бригади.
До стандарту первинної медичної допомоги додано скринінгове обстеження — тестування методом експрес-діагностики — швидкий тест на антиген, результат якого можна отримати через 15 хв після тестування, — повідомляють у НСЗУ.
Швидкі тести надходять до регіональних департаментів охорони здоров’я. Вони ж розподілятимуть потрібну кількість тестів на заклади охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу.
Скринінгове дослідження на визначення антигену SARS-CoV-2 проводитимуть:
- людям з підозрою на COVID-19;
- людям з симптомами тяжкого гострого респіраторного синдрому, інших ГРВІ або з ознаками пневмонії;
- пацієнтам, які підлягають плановій госпіталізації;
- особам, які були у тісному контакті з хворим на COVID-19 та тим, хто повернувся з регіонів, де зафіксовано масштабне поширення COVID-19.
Нагадаємо, в Україні станом на 11 січня коронавірус виявили у 4,2 тис. осіб. Загалом з початку пандемії коронавірусної хвороби зафіксовано понад 1,12 млн випадків COVID-19.
В січні Україна відправить в лабораторію ВООЗ перші зразки для виявлення нового штаму коронавірусу.