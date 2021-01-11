Тестування на коронавірус. Фото: Freepik

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Швидке тестування на коронавірус в Україні додали до стандарту первинної медичної допомоги. Також мобільні бригади замінять на центри тестування.

У першому кварталі 2021 року не буде пакету послуг для мобільних бригад, що відбирають матеріал для тестування у пацієнтів з підозрою на COVID-19, повідомляє Національна служба здоров’я.

Натомість центри надання первинної меддопомоги створюють пункти тестування. Медики виїжджають до тих пацієнтів, які не можуть дістатися до пунктів самостійно.

Також центри медико-санітарної допомоги мають можливість домовитися між собою та створити спільні пункти тестування або мобільні бригади.

До стандарту первинної медичної допомоги додано скринінгове обстеження — тестування методом експрес-діагностики — швидкий тест на антиген, результат якого можна отримати через 15 хв після тестування, — повідомляють у НСЗУ.

Швидкі тести надходять до регіональних департаментів охорони здоров’я. Вони ж розподілятимуть потрібну кількість тестів на заклади охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу.

Скринінгове дослідження на визначення антигену SARS-CoV-2 проводитимуть:

людям з підозрою на COVID-19;

людям з симптомами тяжкого гострого респіраторного синдрому, інших ГРВІ або з ознаками пневмонії;

пацієнтам, які підлягають плановій госпіталізації;

особам, які були у тісному контакті з хворим на COVID-19 та тим, хто повернувся з регіонів, де зафіксовано масштабне поширення COVID-19.

Нагадаємо, в Україні станом на 11 січня коронавірус виявили у 4,2 тис. осіб. Загалом з початку пандемії коронавірусної хвороби зафіксовано понад 1,12 млн випадків COVID-19.

В січні Україна відправить в лабораторію ВООЗ перші зразки для виявлення нового штаму коронавірусу.